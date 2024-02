BALADES VERTES EN HAUTE MARNE-LES LAVIERES DE PERRANCEY / LES FALAISES DE PERRANCEY ET LA COMBE DE LANVAU Perrancey-les-Vieux-Moulins, samedi 4 mai 2024.

Tout public

2 sorties indépendantes, voire complémentaires

LES LAVIÈRES DE PERRANCEY

Ou quand l’archéologie, la paléontologie et l’histoire se croisent.

Ecosystème original en perdition dans toute la région, peut-être le dernier encore en état. Milieu minéral mais flore adaptée très particulière avec des plantes d’éboulis calcaire, de rochers, de dalles calcaires dont certaines rares et menacées (Amélanchier, Centranthe à feuille étroites, Mélique ciliée…) Jardin de rocailles naturel très fleuri du printemps à l’été. Site d’extraction des pierres de couverture de l’habitat traditionnel du village. Site mémorable des pratiques architecturales communales ou des us et coutumes locales.

RDV à 10h À proximité de l’église à Perrancey-les-Vieux-Moulins

Animateur: Bernard Didier

LES FALAISES DE PERRANCEY ET LA COMBE DE LANVAU

Paysage et biodiversité. Balade de découverte des falaises et leur altération (chaos rocheux, effondrements et dédoublements, mini canyons…), divers types forestiers, pelouses naturelles, sources et ruisseau très tufeux avec quelques barrages impressionants, terrasse de tuf fossile, etc… Et observation de la flore très diversifiée du site avec quelques espèces rares.

RDV à 14h À proximité de l’église à Perrancey-les-Vieux-Moulins

Animateur: Bernard Didier .

Perrancey-les-Vieux-Moulins 52200 Haute-Marne Grand Est naturehautemarne@laposte.net

