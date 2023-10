Battle 100% Krump ! [danse] Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier, 7 mai 2024, Saint-Dizier.

Battle 100% Krump ! [danse] Mardi 7 mai 2024, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier De 5 à 11€

Popularisé avec Rize, film documentaire de David LaChapelle et plus récemment avec Les Indes Galantes, opéra mis en scène par Clément Cogitore, le Krump fédère le collectif Madrootz sous la houlette de Grichka Caruge.

Née avec le nouveau millénaire, cette danse exutoire des violences subies dans les ghettos de Los Angeles s’exprime en battle selon des codes précis. Exigeante par l’effort et la tension physique et émotionnelle mobilisés, la gestuelle est reconnaissable par sa théâtralité expressive.

En solo ou en équipe, les danseurs à l’énergie débordante s’affrontent dans une ambiance surchauffée !

Autour de cette battle internationale, des ateliers d’initiation au Krump seront proposés du 20 avril au 3 mai 2024 avec une restitution le samedi 4 mai 2024 au centre socioculturel de Saint-Dizier.

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

