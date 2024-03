Portes ouvertes dans les Jardins Jardins de mon Moulin Thonnance-lès-Joinville, mardi 7 mai 2024.

Tout public

Au détour des allées, vous découvrirez de nombreuses plates bandes à l’anglaise, un jardin d’eau, un jardin de fleurs blanches, un cloître de verdure, un jardin d’inspiration médiévale, un jardin de graminées, un jardin d’arbres et d’arbustes de collection.

Sans oublier les 3 Collections Nationales de Pivoines qui regroupent plus de 800 variétés et dont la floraison est exceptionnelle de mi mai à fin juin.

Large choix de pivoines, d’hostas et d’arbustes à la pépinière

Ouvert du 7 mai au 2 octobre 2024

Lundi, mardi et mercredi sur rendez-vous

Jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30 sans rendez-vous

Ouvert sans rendez-vous les jours fériés 4.5 4.5 EUR.

Rue du Général de Gaulle

Thonnance-lès-Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est lesjardinsdemonmoulin@wanadoo.fr

