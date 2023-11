West Side Story – Spectacle Musical Le Palestra Chaumont, 5 mai 2024, Chaumont.

West Side Story – Spectacle Musical Dimanche 5 mai 2024, 16h00 Le Palestra 10€ tarif réduit / 17€ tarif plein

Une histoire d’amour intemporelle.

Une musique universellement célébrée.

Vous êtes invités à une expérience musicale inédite et audacieuse, qui vous transportera dans l’univers éclatant de West Side Story ! Sous la baguette de Luc Bouhaben, chef d’orchestre, et l’œil inspiré d’Ismaël Gutiérrez, metteur en scène, pas moins de 350 artistes vous offriront un spectacle qui s’annonce déjà électrisant !

L’Orchestre Départemental CMF Côte d’Or va s’attaquer à la partition légendaire de Léonard Bernstein, réarrangée pour l’occasion par Clément Joubert. Dix chorales venues de toute la région (dont la moitié appartiennent au mouvement A Coeur Joie), et les deux solistes Sabine Revault D’Allonnes (Maria) et Antonel Boldan (Tony), vous feront vibrer sur les airs de « Somewhere », « Maria » et bien d’autres. Pour parfaire ce tableau, la troupe de Solidanse, donnera une dimension visuelle à ce spectacle en vous emportant dans des danses aux rythmes effrénés.

Préparez-vous à être transportés dans un monde où la musique, la voix, la danse et les lumières, se mêlent pour créer une expérience inoubliable !

Le Palestra Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « infos.westsidestory@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://westsidestory2024.wixsite.com/my-site »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cmf-cote-d-or/evenements/west-side-story-chaumont-5-mai-2024-2-1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-05T16:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:30:00+02:00

