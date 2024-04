REPAS DANSANT DU TOYO RACING TEAM A CHALINDREY Chalindrey, samedi 4 mai 2024.

Tout public

L’Association Toyo Racing Team vous convie à un Repas Dansant musicale sur les années 80, 90 et suivantes ;)

Au menu gastronomique: salade vosgienne, jambon sauce forestière, fromages et buffet de desserts

Au menu musicale: les années 80, 90, 2000 et actus.

Réservation indispensable. 20 20 EUR.

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

Rue Pierre Semard

Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est

