Un tour en terre du jura (uttj) Saint-Claude, 17 juillet 2022, Saint-Claude.

Un tour en terre du jura (uttj) Saint-Claude

2022-07-17 – 2022-07-17

Saint-Claude Jura

EUR 20 60 Un tour en terre du jura (uttj), l’édition 2022 de l’UTTJ

Dimanche 17 juillet 2022.

L’UTTJ se déroule autour de Saint-Claude, capitale du Haut Jura.

Voici 3 mots pour résumer cette pépite qu’est l’UTTJ – comprendre par là Un Tour en Terre du Jura – une course au cœur du Parc naturel régional du Haut Jura, un coin de nature authentique, particulièrement bien préservé : du brut, du vrai, c’est splendide !

• 50 km ; 2 500 m D+

Départ Lélex – Arrivée St Claude

• 32 km ; 1 300 m D+

Départ Le Berbois – Arrivée St Claude

• 13 km solo ; 550m D+

Départ Coyrière – Arrivée St Claude

Né en 2011, le seul ultra du Jura – n’a eu de cesse de se renouveler, d’évoluer, de se réinventer – c’est d’ailleurs désormais un des fondements des organisateurs : proposer chaque année une formule différente. Tracés, distances, relais, bivouac, étapes…tout est remis à plat chaque année. Le but : faire de cet ultra (mais pas que !) un véritable laboratoire du trail. C’est également une course toujours bien placée (et bien dosée) pour celles et ceux qui préparent l’UTMB…

ultratrailjura@gmail.com https://uttj.fr/

Un tour en terre du jura (uttj), l’édition 2022 de l’UTTJ

Dimanche 17 juillet 2022.

L’UTTJ se déroule autour de Saint-Claude, capitale du Haut Jura.

Voici 3 mots pour résumer cette pépite qu’est l’UTTJ – comprendre par là Un Tour en Terre du Jura – une course au cœur du Parc naturel régional du Haut Jura, un coin de nature authentique, particulièrement bien préservé : du brut, du vrai, c’est splendide !

• 50 km ; 2 500 m D+

Départ Lélex – Arrivée St Claude

• 32 km ; 1 300 m D+

Départ Le Berbois – Arrivée St Claude

• 13 km solo ; 550m D+

Départ Coyrière – Arrivée St Claude

Né en 2011, le seul ultra du Jura – n’a eu de cesse de se renouveler, d’évoluer, de se réinventer – c’est d’ailleurs désormais un des fondements des organisateurs : proposer chaque année une formule différente. Tracés, distances, relais, bivouac, étapes…tout est remis à plat chaque année. Le but : faire de cet ultra (mais pas que !) un véritable laboratoire du trail. C’est également une course toujours bien placée (et bien dosée) pour celles et ceux qui préparent l’UTMB…

Saint-Claude

dernière mise à jour : 2022-04-08 par