TUBA FEST Les Saulnières Le Mans, samedi 30 mars 2024.

Préparez-vous à être transportés dans un univers musical unique lors de la soirée Tuba Fest. Deux concerts vous attendent pour une soirée totalement jazz !

Premier Concert Tuba Fest 2

Embarquez avec nous pour un voyage musical dans un avion de l’aéropostale dirigé par le talentueux Andy Emler ! Laissez-vous emporter par des airs où le lyrisme se mêle au groove, avec une touche de reggae pour pimenter le tout. Andy Emler, François Thullier, Anthony Caillet, Tom Caudelle, Xavier Desandre-Navarre vous feront vivre une expérience musicale hors du commun.

Deuxième Concert Autour de Jamiroquai

Plongez dans l’univers acid jazz de Jamiroquai avec une performance envoûtante des ensembles Polybone (Trombones) et Low brass (Tubas, Euphonium, Basse/Batterie) composés de 40 professionnels, amateurs passionnés et étudiants talentueux du Conservatoire du Mans !

Le temps d’un morceau, une quarantaine d’élèves du Conservatoire des classes de pianos, jazz, tuba et trombone joueront sur scène avec les ensembles.

Venez vibrer au rythme entraînant des arrangements du tromboniste Bertrand Luzignant autour de la musique de Jamiroquai, Corduroy et Brand New Heavies.

Ne manquez pas cette soirée pleine d’énergie ! Événement en partenariat avec Superformat et le Conservatoire du Mans.

Durée 2h

Tout public .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30 22:00:00

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

