Chien & Chat Maison des Arts Paul Fort Allonnes, mardi 30 avril 2024.

Chien & Chat Maison des Arts Paul Fort Allonnes Sarthe

Film d’aventure/animation/comédie réalisé par Reem Kherici.

Film d’aventure/animation/comédie réalisé par Reem Kherici. Avec Franck Dubosc, Reem Kherici, Philippe Lacheau. A partir de 8 ans.

Synopsis. Diva, célèbre chat star des réseaux sociaux et Chichi, chien des rues, perdent leur maître respectif. Commence alors un voyage déjanté entre Montréal et New York avec d’un côté les humains qui ont perdu la trace de leurs animaux et de l’autre, les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leurs maîtres… 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 14:30:00

fin : 2024-04-30 16:00:00

Maison des Arts Paul Fort 12 Rue Georges Bizet

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Chien & Chat Allonnes a été mis à jour le 2024-04-02 par eSPRIT Pays de la Loire