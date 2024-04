Les chèvres Maison des Arts Paul Fort Allonnes, mardi 30 avril 2024.

Les chèvres Maison des Arts Paul Fort Allonnes Sarthe

Comédie réalisée par Fred Cavayé. Avec Dany Boon, Jérôme Commandeur, Claire Chust

Synopsis. Saviez-vous qu’au 17e siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime ?

Maître Pompignac, risée du barreau, pense avoir trouvé l’affaire de sa vie défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d’un maréchal… Mais c’était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé Maître Valvert, et surtout sur Josette, qui s’avère n’être autre… qu’une chèvre ! 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 20:30:00

fin : 2024-04-30 22:00:00

Maison des Arts Paul Fort 12 Rue Georges Bizet

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

