HERBORISTERIE : ATELIER DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES DU SYSTÈME CIRCULATOIRE 17B Place Champ de Foire Sablé-sur-Sarthe, 1 mai 2024, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Atelier découverte des plantes médicinales locales pour apprendre à utiliser les plantes sauvages. Cet atelier s’adresse aux débutants ou plus aguerris. Sur le thème de l’appareil circulatoire (jambes lourdes, varices, hémrroïdes, oedèmes, couperose…), avec fabrication de gélules..

2024-05-01 fin : 2024-05-01 17:30:00. EUR.

17B Place Champ de Foire

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Discovery workshop of local medicinal plants to learn how to use wild plants. This workshop is for beginners or more experienced. On the theme of the circulatory system (heavy legs, varicose veins, hemorrhoids, oedemas, couperose…), with the making of capsules.

Descubra las plantas medicinales locales y aprenda a utilizar las plantas silvestres. Este taller se dirige tanto a los principiantes como a los más experimentados. Sobre el tema del sistema circulatorio (piernas pesadas, varices, hemorroides, edemas, rosácea…), con elaboración de cápsulas.

Workshop zur Entdeckung lokaler Heilpflanzen, um die Verwendung von Wildpflanzen zu erlernen. Dieser Workshop richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Zum Thema Kreislaufsystem (schwere Beine, Krampfadern, Hämrrhoiden, Ödeme, Couperose…), mit Herstellung von Kapseln.

