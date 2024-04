Le mardi c’est ciné ! Médiathèque Aragon Le Mans, mardi 30 avril 2024.

Le mardi c’est ciné ! Projection du film « Yuku et la fleur de l’Himalaya » Mardi 30 avril, 14h30 Médiathèque Aragon Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T14:30:00+02:00 – 2024-04-30T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-30T14:30:00+02:00 – 2024-04-30T16:00:00+02:00

En haut des plus hautes montagnes de la Terre, vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil… La fleur de l’Himalaya. Yuku, une jeune souris, quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle et l’offrir à sa grand-mère. Pour réussir, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Sur le chemin, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis…

Public famille, à partir de 4 ans

Durée : 1h20

Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire