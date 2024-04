La Croûte en chocolat Canopée Le Mans, mardi 30 avril 2024.

La Croûte en chocolat Canopée Le Mans Sarthe

Physiquement engagé, hyper contextuel, Croûte est le fruit de plus d’une décennie de recherche de Guillaume Martinet sur le jonglage expressif et l’humour physique. C’est une performance tout terrain, aux corps multiples, aux jonglages imprévisibles, et gratinée d’une virtuosité ridicule.

Le Plongeoir invite la compagnie Defracto à une aventure exceptionnelle qui s’étend en fil rouge sur toute la saison 2023-2024 recréer son spectacle Croûte 10 fois. Une fois par mois, dans 10 lieux différents du Mans, pour 10 occasions particulières. Un seul personnage, 10 créations différentes. Comme un calendrier de Croûtes qui ne se prennent pas au sérieux.

Physiquement engagé, hyper contextuel, Croûte est le fruit de plus d’une décennie de recherche de Guillaume Martinet sur le jonglage expressif et l’humour physique. C’est une performance tout terrain, aux corps multiples, aux jonglages imprévisibles, et gratinée d’une virtuosité ridicule. Croûte est un langage corporel et jonglé créé pour résister aux intempéries administratives.

En pratique

Tout public, spectacle naturellement accessible

Durée 45 min 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 20:00:00

fin : 2024-04-30

Canopée 6 Rue du Dr Leroy

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement La Croûte en chocolat Le Mans a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire