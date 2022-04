Trophée des As Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Trophée des As Istres, 11 juin 2022, Istres. Trophée des As Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres

2022-06-11 16:30:00 – 2022-06-11 Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat

Istres Bouches-du-Rhône La course camarguaise est une pratique sportive, culturelle, destinée à mettre en valeur la combativité et l’intelligence du taureau Camargue. Dans les arènes, des hommes, habillés de blanc, les raseteurs, aidés par les tourneurs, vont tenter de frôler, de raser le biòu au plus près, afin de décrocher les attributs fixés tels que la cocarde, les ficelles ou les glands.



Une pratique sportive typique de notre région à découvrir le 11 juin aux arènes du Palio d’Istres. Course camarguaise aux arènes du Palio comptant pour le trophée des As. +33 6 24 44 57 39 La course camarguaise est une pratique sportive, culturelle, destinée à mettre en valeur la combativité et l’intelligence du taureau Camargue. Dans les arènes, des hommes, habillés de blanc, les raseteurs, aidés par les tourneurs, vont tenter de frôler, de raser le biòu au plus près, afin de décrocher les attributs fixés tels que la cocarde, les ficelles ou les glands.



Une pratique sportive typique de notre région à découvrir le 11 juin aux arènes du Palio d’Istres. Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Ville Istres lieuville Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Trophée des As Istres 2022-06-11 was last modified: by Trophée des As Istres Istres 11 juin 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône