Troisièmes Rencontres nationales GTTP France : « Oser le Tourisme, c’est oser l’Hospitalité » Collège Saint-Bénigne Dijon, vendredi 29 mars 2024.

Troisièmes Rencontres nationales GTTP France : « Oser le Tourisme, c'est oser l'Hospitalité » Semaine des métiers du tourisme : Troisièmes Rencontres Nationales GTTP France sur le thème « Oser le Tourisme, c'est oser l'Hospitalité ! » – vendredi 29 mars 2024 à Dijon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T08:30:00+01:00 – 2024-03-29T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T08:30:00+01:00 – 2024-03-29T16:30:00+01:00

Pour la 3ème année consécutive, nous avons le plaisir de vous convier aux Rencontres nationales GTTP France, devenues désormais un rendez-vous avéré, autour d’une dynamique que nous voulons résolument positive et engageante.

Ainsi, les 3èmes rencontres nationales GTTP France, en partenariat avec le Groupe Saint-Bénigne, se dérouleront à Dijon, les 28 et 29 mars 2024, et porteront sur le thème :“Osez le Tourisme, c’est oser l’Hospitalité !”. Comme précédemment, ces rencontres rassembleront étudiants en formation Tourisme, Hôtellerie-Restauration, ainsi que des acteurs de l’enseignement et des professionnels de ces secteurs.

Le jeudi 28 mars sera essentiellement un temps d’accueil pour permettre la participation de ceux qui auraient un peu de route et nous donner le temps de faire connaissance.

Comme l’an passé, nous mixerons conférences et ateliers, et nous aurons la chance d’accueillir, entre autres intervenants, Céline Gey (Qualité et Démarches de Progrès, Fédération ADN Tourisme) , et Gabrielle Halpern (Philosophe), auteur de « Penser l’hospitalité – L’Artisan-hôtelier et la Philosophe », coécrit avec Cyril Aouizerate (Editions de l’Aube, 2022).

Ci-joint l’invitation et le pré-programme.

Ces rencontres se veulent un temps de pause pour échanger autour des dernières évolutions du secteur du tourisme et de l’hospitalité. Elles sont également à envisager comme un moment de convivialité, l’occasion de créer du lien entre nos formations, nos établissements en partageant des propositions concrètes.

Ce sera aussi bien sûr la possibilité de découvrir plus précisément le réseau GTTP ( https://www.gttp.org/) et GTTP France, partenaire de l’établissement, et les différentes opportunités pouvant vous être proposées dans le cadre de vos différentes formations, via l’association GTTP France.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter : gttpfrance@gmail.com

L’inscription est à faire via le lien suivant :https://forms.gle/g7tHVir7mh1YgKpj8

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer fin mars, à Dijon,

Pour l’équipe organisatrice,

Isabelle Boucherot / Florence Le Thérisien

Association GTTP France

© Jeremie Lorand / Adobe Stock