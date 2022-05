« TRANSPARENCE, LA NOUVELLE ÉTHIQUE PUBLIQUE », CONFÉRENCE PAR JEAN-LOUIS NADAL Le Croisic, 2 juillet 2022, Le Croisic.

« TRANSPARENCE, LA NOUVELLE ÉTHIQUE PUBLIQUE », CONFÉRENCE PAR JEAN-LOUIS NADAL salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo Le Croisic

2022-07-02 – 2022-07-02 salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo

Le Croisic Loire-Atlantique

« Transparence, la nouvelle éthique publique »

Conférence de Jean-Louis Nadal

Jean-Louis Nadal est un ancien magistrat français. Après avoir occupé de nombreux postes prestigieux au sein du parquet, procureur général à Bastia, procureur général à Lyon, procureur général à Aix en Provence, procureur général à Paris, inspecteur général des services judiciaires et procureur général auprès de la cour de Cassation, il devient, à sa retraite, président de la Haute autorité pour la transparence et la vie publique (HATVP), de 2013 à 2019. Jean-Louis Nadal est commandeur dans l’ordre de la légion d’honneur et grand officier de l’ordre national du mérite.

Gratuit

Ouverture des portes à 18h00.

