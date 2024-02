CONCOURS DE PÉTANQUE Chauvé, vendredi 10 mai 2024.

CONCOURS DE PÉTANQUE Chauvé Loire-Atlantique

Vous aimez la pétanque ? Sport populaire incontournable dans notre pays la pétanque réserve à chaque joueur un moment chaleureux et convivial !

Alors, à vos agendas ! Réservez votre soirée pour un concours en doublette proposé au terrain de pétanque de Chauvé !

Le cochonnet est lancé, la partie peut commencer ! Qui arrivera à possitionner sa boule au plus prêt ?

Pour le savoir rendez-vous vendredi soir au complexe du Pinier.

Pratique :

– entrée gratuite pour les visiteurs

– inscription et information auprès de Chauvé Pétanque par mail petanquechauveenne@gmail.com

– tarif unique de 10€ par équipe

– jet du but à 19h

– bar et petite restauration sur place

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 19:00:00

fin : 2024-05-10 19:00:00

Complexe sportif du Pinier

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire petanquechauveenne@gmail.com

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Chauvé a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire