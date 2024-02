LA DÉFERLANTE DE PRINTEMPS, SPECTACLE WESTERN COQUILLETTES DE PAUL KEATON Pornic, vendredi 10 mai 2024.

Depuis 30 ans a lieu tous les ans le festival de La Déferlante. Ce festival se déroule en deux éditions annuelles, au printemps (La Déferlante de Printemps) et en été (La Déferlante) et vous propose une multitude de spectacles à ciel ouvert dans 10 communes.

Au programme de la Déferlante: humour, théâtre, danse, marionnettes, cirque, concerts… C’est la fête dans les rues du littoral ! C’est gratuit et tout public.

Western coquillettes est un spectacle de cirque : jonglerie Chapeaux, clown et monocycle:

Avec douceur et élégance, Paul Keaton nous plonge dans un univers mouvementé où les couvre-chefs prennent pas à pas le dessus sur le manipulateur. Une spirale d’imprévus se met en marche, sa veste l’embobine, ses bretelles l’entortillent. Sa maladresse se transforme en une surprenante virtuosité.

Un spectacle absurde et délicat, mélangeant clown, catapulte à chapeaux, jonglerie In-extremis et équilibre sur monocycle.

Perché sur son monocycle, les bras grands ouverts, il frôle le vide. Il danse, virevolte, joue de son déséquilibre. Sa longue veste l’épouse, voletant gracieusement au rythme de ses tournoiements. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 17:00:00

fin : 2024-05-10 17:00:00

Jardin de Retz

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@pornic.fr

