MARCHÉ BIO À LA FERME Le Pin Chauvé, vendredi 10 mai 2024.

Chauvé Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 16:00:00

fin : 2024-05-10 19:00:00

Un marché couvert « à la ferme » proposant divers produits bio, locaux et frais, en provenance de la ferme du Pin et du Pays de Retz.

Retrouvez les produits de notre ferme : légumes, petits fruits, œufs et du pain.

Des ami(e)s producteurs locaux vous proposeront de la viande de mouton, de bœuf, de veau, de volaille, du sel et du cidre (en dépôt).

Vous pouvez également commander des paniers de légumes (sans engagement), ainsi que des paniers de fruits, du pain et des œufs.



Marché organisé par l’association du Hangar bio.



Le Pin Route de St Père-en-Retz

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par eSPRIT Pays de la Loire