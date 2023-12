EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES: C’EST MOCHE, MAIS C’EST BEAU Rue de la Marine Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES: C'EST MOCHE, MAIS C'EST BEAU
Pornic

10 mai 2024, 15:00:00

fin : 2024-05-10 19:00:00
Exposition de photographies proposée par le club photos de Pornic.

Dans cette exposition, le du club photo cherche à capter la beauté inattendue de l'ordinaire.



Dans cette exposition, le du club photo cherche à capter la beauté inattendue de l’ordinaire.

Grâce aux photos, découvrez l’esthétique paradoxale de ce qui est souvent considéré comme laid, révélant une beauté surprenante et singulière.

Et c’est bien ce qu’a voulu exprimer un jour, ce visiteur lors d’une exposition, qui, devant une sculpture, s’est exclamé :« il est beau tellement qu’il est laid! » .

Rue de la Marine
Salle de la Marine
Pornic 44210

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

