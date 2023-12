VISITE : DÉCRYPTONS LE SERPENT D’OCÉAN Lieu communiqué lors de la réservation Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins VISITE : DÉCRYPTONS LE SERPENT D’OCÉAN Lieu communiqué lors de la réservation Saint-Brevin-les-Pins, 1 mars 2024, Saint-Brevin-les-Pins. Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 14:30:00

fin : 2024-03-01 . L’oeuvre magistrale de Huang Yong Ping s’inscrit aujourd’hui pleinement dans le paysage de Saint-Brevin, mais comment ce serpent d’Océan est-il venu s’échouer là, et pourquoi ? Partez à sa découverte avec notre guide. Pour les enfants qui le souhaitent à l’issue de la visite nous proposons un petit atelier créatif les invitant à se glisser à la place de Huang Yong Ping. Cet atelier est limité à 8 places, merci de contacter le 02 40 27 24 32 pour y inscrire vos enfants. .

Lieu communiqué lors de la réservation

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-27 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Code postal 44250 Lieu Lieu communiqué lors de la réservation Adresse Lieu communiqué lors de la réservation Ville Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Lieu communiqué lors de la réservation Saint-Brevin-les-Pins Latitude 47.2472 Longitude -2.16866 latitude longitude 47.2472;-2.16866

Lieu communiqué lors de la réservation Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brevin-les-pins/