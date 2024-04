La lumière du jardin – Exposition d’Élise Hallab Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes, jeudi 2 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-02 14:00 – 20:00

Gratuit : oui

La Maison de l’architecture des Pays de la Loire s’associe au Département de Loire-Atlantique et à la Casa de Velázquez pour présenter le travail d’Élise Hallab fruit d’une résidence à l’automne 2023 dans l’institution madrilène.Élise Hallab explore les potentialités des encres naturelles à partir de cueillettes et de collectes de végétaux. Ses travaux artistiques questionnent les notions de paysage, de couleur et de saisonnalité en relation avec la matière première. Par différents dispositifs, elle met en scène, grâce à la lumière, les richesses géométriques et colorées des ornements et des jardins. C’est leur essence qu’elle cherche à saisir. Son écriture n’est pas celle des mots mais des teintes puisées dans les plantes. Exposition du 18 avril au 31 mai 2024 :mardi au vendredi de 14h à 17h30 (jeudi jusqu’à 20h)Vernissage mercredi 17 avril 2024 à 18h30Soirée lecture du paysage mercredi 24 avril 2024 à 18h30

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Centre Ville Nantes 44000

06 34 52 11 43 https://www.ma-paysdelaloire.com/ contact@maisonarchi.org https://www.ma-paysdelaloire.com/single-post/la-lumi%C3%A8re-du-jardin