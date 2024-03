Défilé Aéronautica Militare Palais des congrès Atlantia 44500 La baule La baule, jeudi 2 mai 2024.

La boutique de prêt-à-porter Blue Sky La Baule présentera la nouvelle collection homme & femme de la marque Aeronautica Militare lors d’un défilé au Palais des congrès Atlantia. Le défilé sera suivi d’un cocktail.

Jeudi 2 mai à 19h30

Accès gratuit, sur réservation obligatoire par mail (bluesky44500@gmail.com) ou par téléphone au 06 12 64 17 19 , avant le 24 avril

, Nombre de places limité

