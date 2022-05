TRANSJU’TRAILS Les Rousses, 4 juin 2022, Les Rousses.

TRANSJU’TRAILS Les Rousses

2022-06-04 – 2022-06-05

Les Rousses Jura

EUR 12 90 la Transju’trail compte parmi les plus importants trail du Jura en s’adressant à un large public. De la Transju’trail des marmots à la course reine des 80 km en passant par la randonnée de la Transju’trail, 7 formats qui sauront combler tous les pratiquants. Épreuve phare du week-end, la Transju’trail 80km emprunte le tracé de La Transjurassienne en sens inverse. Ralliant Mouthe à Lamoura entre 2008 et 2012, son arrivée se fait aujourd’hui au cœur du village des Rousses. Ce sont les sportifs les plus aguerris qui s’alignent sur cette distance en relevant un défi physique au cœur des Montagnes du Jura. nSamedi 4 juin : Morez, Place Jean Jaurès n13h00 : Ouverture du Village Partenaires n• t Retrait des dossards & dernières inscriptions n• t Stands des partenaires et exposants de la Transju’trail n• tAnimations diverses pour petits et grands n16h00 : Départ des courses – Transju’trail des marmots n17h30 : Remise des prix – Transju’trail des marmots n20h00 : Fermeture du Village Partenaires n5 nDimanche 5 juin : nMouthe, Salle polyvalente → Les Rousses, Place de l’Omnibus nLa Transju’trail 80 km – 3 500 m D+ n3h00 : Départ de la première vague n4h30 : Départ de la vague Elites (dernière vague) nMorez, Place Jean Jaurès → Les Rousses, Place de l’Omnibus nLa Transju’trail 40 km – 2 100 m D+ n9h15 : Départ nPrémanon, Le Balancier → Les Rousses, Place de l’Omnibus nRandonnée de la Transju’trail 15 km – 600 m D+ n9h à 9h30 : Départ libre des participants nPrémanon, Espace des Mondes Polaires → Les Rousses, Place de l’Omnibus nLa Transju’trail 25 km – 1 100 m D+ n10h45 : Départ nLes Rousses, Place de l’Omnibus → Les Rousses, Place de l’Omnibus nLa Transju’trail 10 km – 350 m D+ n11h45 : Départ de la première vague (mesures Covid-19 : plusieurs vagues possible) nLa Transju’trail 5 km – 150 m D+ n12h00 : Départ de la première vague (mesures Covid-19 : plusieurs vagues possible) n12h00 : Arrivée des premiers concurrents n14h00 et 15h30 : Remise des prix n20h00 : Arrivée du dernier concurrent

contact@latransju.com https://www.latransju.com/

la Transju’trail compte parmi les plus importants trail du Jura en s’adressant à un large public. De la Transju’trail des marmots à la course reine des 80 km en passant par la randonnée de la Transju’trail, 7 formats qui sauront combler tous les pratiquants. Épreuve phare du week-end, la Transju’trail 80km emprunte le tracé de La Transjurassienne en sens inverse. Ralliant Mouthe à Lamoura entre 2008 et 2012, son arrivée se fait aujourd’hui au cœur du village des Rousses. Ce sont les sportifs les plus aguerris qui s’alignent sur cette distance en relevant un défi physique au cœur des Montagnes du Jura. nSamedi 4 juin : Morez, Place Jean Jaurès n13h00 : Ouverture du Village Partenaires n• t Retrait des dossards & dernières inscriptions n• t Stands des partenaires et exposants de la Transju’trail n• tAnimations diverses pour petits et grands n16h00 : Départ des courses – Transju’trail des marmots n17h30 : Remise des prix – Transju’trail des marmots n20h00 : Fermeture du Village Partenaires n5 nDimanche 5 juin : nMouthe, Salle polyvalente → Les Rousses, Place de l’Omnibus nLa Transju’trail 80 km – 3 500 m D+ n3h00 : Départ de la première vague n4h30 : Départ de la vague Elites (dernière vague) nMorez, Place Jean Jaurès → Les Rousses, Place de l’Omnibus nLa Transju’trail 40 km – 2 100 m D+ n9h15 : Départ nPrémanon, Le Balancier → Les Rousses, Place de l’Omnibus nRandonnée de la Transju’trail 15 km – 600 m D+ n9h à 9h30 : Départ libre des participants nPrémanon, Espace des Mondes Polaires → Les Rousses, Place de l’Omnibus nLa Transju’trail 25 km – 1 100 m D+ n10h45 : Départ nLes Rousses, Place de l’Omnibus → Les Rousses, Place de l’Omnibus nLa Transju’trail 10 km – 350 m D+ n11h45 : Départ de la première vague (mesures Covid-19 : plusieurs vagues possible) nLa Transju’trail 5 km – 150 m D+ n12h00 : Départ de la première vague (mesures Covid-19 : plusieurs vagues possible) n12h00 : Arrivée des premiers concurrents n14h00 et 15h30 : Remise des prix n20h00 : Arrivée du dernier concurrent

Les Rousses

dernière mise à jour : 2022-05-12 par