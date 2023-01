Trail des Forts Vauban Salins-les-Bains, 24 septembre 2023, Salins-les-Bains .

Trail des Forts Vauban

Place des Salines Salins-les-Bains Jura

2023-09-24 08:30:00 – 2023-09-24

Salins-les-Bains

Jura

0 EUR Pour fêter l’automne, chaussez les baskets et venez découvrir Salins-les-Bains, cité thermale du Jura!

Optez pour le trail des forts Vauban, ses 27,7kms et 1480 m de dénivelé positif et négatif. Parcours authentique et technique également avec un début de parcours identique à la Ruée furieuse en commençant également par la montée du « Paradis », passer sous les remparts du fort St André pour rejoindre les villages de PRETIN et de MARNOZ en passant par « Château », traversée du vignoble des « Chamoz » pour accéder à la « fontaine des oiseaux et la ferme des »Grangettes », redescendre sur « Mont Servant, remonter à la chapelle de la « chaux/Clucy ». Un sentier vous mènera en direction de la »Redoute de Grelimbach » tourner à gauche pour rejoindre le GR d’accès à la ferme de « Baud » avant de rejoindre les pentes du fort Belin et retrouver la fin du parcours de la Ruée Furieuse.

La même journée: LA RUEE FURIEUSE

=> optez pour le trail semi-urbain de la Ruée Furieuse, ses 10,2 kms et 610m de dénivelée positive et négative. Parcours authentique et technique pour découvrir les ruelles, les escaliers, les sentiers sauvages, le passage entre les remparts du fort St André, en commençant par la montée du « Paradis » pour revenir sur le site d’arrivée en longeant la rivière, « la Furieuse ».

Le programme du dimanche 24 septembre

>7h: Récupération des dossards et inscriptions tardives

Trail des Forts Vauban

Championnat du Jura de trail

(27,7 kms et 1480m D+/-)

>8h30: Départ et arrivée place du Pardessus.

> 9h: Inscriptions courses benjamins et minimes.

Ruée Furieuse – Urban trail

(10,2 kms et 610 m D+/-)

> 10h Départ de la place des Salines

courses benjamins (500m) et minimes (1000m)

> 10h30: Remise des prix à l’issue des courses Podiums 3 premières Filles et 3 premiers Garçons. Médailles à tous.

> Dès 12h: Barbecue / buffet / buvette.

> 13h30: Remise des prix Ruée furieuse – Dotation en produits régionaux.

Podiums 3 premiers Féminines et masculins et premiers F et H catégories.

> 14h: Remise des prix trail des forts Vauban et championnat du Jura trail.

Dotation en produits régionaux et médailles (championnat). Podiums 3 premiers Féminines et masculins et premiers F et H catégories.

Paul.jeandot@wanadoo.fr https://courses-pedestres-ejca.com/ruee-furieuse-trail-des-forts-vauban/

Salins-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-01-16 par