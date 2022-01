Tour de la Provence : étape Arles-Manosque Arles, 11 février 2022, Arles.

Un grand événement sportif au cœur de l’hiver, qui résulte de la volonté de la municipalité de faire vivre la ville tout au long de l’année. « _Cette course majeure attire de grands champions. C’est une formidable opportunité pour notre territoire_ » déclarait le maire Patrick de Carolis en juin dernier, lors de l’officialisation du partenariat entre la Ville et le Tour de La Provence. **Le samedi 12 février à 11h30,** à l’occasion de l’étape Arles – Manosque, 120 coureurs s’élanceront donc de la place de la République. Le peloton empruntera ensuite le parcours suivant : rue de la calade, rue porte de Laure, montée Vauban, avenue Victor Hugo, route de Crau puis la rocade en direction de Fontvieille. A partir de 9h30 des animations gratuites autour du cyclisme seront proposées aux Arlésiens en marge de la présentation des coureurs. **Le vendredi 11 février,** le Tour de La Provence traversera une première fois la ville au cours de l’étape entre Istres et les Saintes-Maries-de-la- mer. Les coureurs arriveront de Fontvieille via la rocade et entreront dans Arles par la route de Crau vers 13h15, avant d’emprunter le parcours suivant : boulevard Victor Hugo, boulevard des Lices, rue Gambetta, pont de Trinquetaille, avenue de Camargue, route de Salin-de-Giraud puis D17 jusqu’à l’intersection avec la route des Saintes où le peloton est attendu aux alentours de 14h. Les coureurs passeront ensuite par la route de Cacharel pour rejoindre l’arrivée aux Saintes-Maries-de-la- mer, où ils sont attendus vers 15h45. La participation du champion du monde français Julian Alaphilippe est désormais officielle, tout comme celle du vainqueur colombien du Tour de France 2019, Egan Bernal. Cette nouvelle témoigne du prestige du Tour de La Provence, retransmis en direct sur L’Equipe TV et par 160 chaînes à travers le monde. Un magnifique coup de projecteur pour Arles, déjà assurée d’accueillir la grande arrivée de l’épreuve en 2023, 2024 et 2025. **Infos circulation et stationnement** Vendredi 11 février : – Circulation interdite sur le parcours et aucune entrée ni sortie du parking des Lices de 12h55 à 13h55. – Stationnement interdit sur le boulevard des Lices et le boulevard Victor-Hugo de 8h à 14h. Samedi 12 février : – Le marché se tiendra boulevard Émile-Combes, en configuration marché du mercredi , aux mêmes horaires. – Stationnement interdit sur le boulevard des Lices, rue Jean Jaurès et montée Vauban de 7h à 13h et sur l’ensemble du parcours de 11h20 à 12h20. – Stationnement interdit sur le boulevard des Lices et le boulevard Victor Hugo du vendredi soir minuit au samedi 13h45. – Aucune entrée et sortie du parking des Lices entre 8h et 13h. [www.tourdelaprovence.fr](https://www.tourdelaprovence.fr/)

