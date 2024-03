L’Iliade Version rock et pop culture Musée départemental Arles antique Arles, dimanche 28 avril 2024.

Deux équipes, Achéens et Troyens, s’affrontent à mort sur le terrain depuis presque dix ans.

Depuis l’Olympe, les dieux sont des financeurs cyniques prêts à tout pour faire gagner leur camp. Les commentateurs rapportent avec passion les batailles, la mascotte prend la parole pour aider les spectateurs à s’y retrouver et Hélène interroge sa condition de femme. Et si la Guerre de Troie était un match de football américain ?



Souvent tragique mais aussi parfois drôle, cette version de L’Iliade questionne sur nos choix et leurs conséquences. Car il s’agit bien ici de donner un sens à la vie une vie de lumière, d’excellence et de gloire éternelle. Un moment de théâtre où pop culture et mythologie se complètent pour offrir une épopée moderne et savoureuse.



Par la compagnie Thepsis

Texte et mise en scène Thai-Son Richardier et Lysiane Clément

Jeu Amandine Barbier, Loïc Bonnet, Lysiane Clément, Jérémy Jeannès, Laurent Secco (alt. Yann Ducruet) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 19:30:00

fin : 2024-04-28 20:50:00

Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Info.mdaa@departement13.fr

