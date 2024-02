ALFRED LATOUR REGARD SUR LA FORME Musée Réattu Arles, samedi 27 avril 2024.

Si le dialogue entre les textiles et les photographies d’Alfred Latour (1888 1964), installé définitivement à Eygalières en 1932, paraît si évident aujourd’hui, tant les liens esthétiques et formels sont visibles, il résulte d’un nouveau regard sur l’œuvre de cet artiste pluriel.

De son vivant Alfred Latour est d’abord connu et reconnu pour son art qui s’exprime dans la pratique de la gravure et le livre illustré, ainsi que la création textile pour de grandes maisons lyonnaises mais aussi la peinture et le dessin. Sa pratique de la photographie n’est en revanche pas revendiquée comme une activité artistique, ni connue du public mais il conçoit l’appareil photographique comme un véritable outil essentiel à sa pratique artistique. Par son regard, il a produit une véritable œuvre photographique découverte en 2016, le musée Réattu contribuant à cette reconnaissance en organisant en 2018 la première exposition personnelle de l’artiste en tant que photographe. Aussi faut-il comprendre et appréhender ces photos par l’œil du peintre qui trouve dans cette technique un moyen de regarder le monde, de saisir des formes qui viendront nourrir son œuvre dessinée, peinte ou destinée à l’industrie textile. L’exposition organisée par le musée Réattu en partenariat avec le musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon et la Fondation Alfred Latour de Lausanne propose de poursuivre cette découverte d’un artiste enfin accueilli comme il le mérite à Arles.

Le parcours de l’exposition présentant plus d’une centaine d’œuvres, repose sur un dialogue fructueux entre ses pratiques artistiques, montrant comment l’artiste a pu passer d’un médium à l’autre, alimentant son regard et son goût pour les formes et la ligne. L’art d’Alfred Latour est marqué par une grande maîtrise du trait, quels que soient les supports et les médiums employés.. L’exposition propose une approche thématique à partir des formes qu’il donne à voir entre photographies, dessins, maquettes ou étoffes.



Exposition inscrite au Programme Associé des Rencontres d’Arles 2024 EUR.

