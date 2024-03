Des histoires de lions Musée départemental Arles antique Arles, dimanche 28 avril 2024.

Des histoires de lions Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône

Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Cette visite est enrichie d’un livret, de jeux, d’activités…

Une visite à faire rugir les enfants. Des lions dans la mythologie, dans les spectacles et les loisirs.



Par Christine Berthon, guide-conférencière. .

Début : 2024-04-28 15:30:00

fin : 2024-04-28 16:45:00

Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info.mdaa@departement13.fr

