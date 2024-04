Camino Ganadero découverte des élevages de taureaux et chevaux Mas du vieux Capeau Arles, dimanche 28 avril 2024.

Attelage évasion en partenariat avec Passionado vous propose cette magnifique journée à Mas Thibert intitulée » Camino Ganadero » .

Mas Thibert , à 20 km au sud d’Arles est connue et reconnue pour sa très forte culture taurine .



Avec pas moins de 6 ganaderias de toros bravos accompagnés pour certaines d’élevages de chevaux Camargue ou Lusitanien, Mas Thibert est très certainement l’une des régions taurines des plus importante en matières d’élevages de toros de combat .



Pas moins de 1100 Toros et de 150 Chevaux couvrent le hameau de Mas Thibert , du Mas du vieux Capeau au nord jusque au Mas D’Icard au sud pour une superficie total de 1300 hectares



Roland Durand , Frères Gallons , Alain Tardieu , Tardieu Frères, Turquay , La Cravenque autant d’élevages que vous aurez l’occasion de sillonner et arpenter sur un parcours de 10 kilomètres,



Pour certains, vous pourrez vous arrêter le temps d’une démonstration de « recorte » , d’une présentation d’élevage de chevaux , d’un repas ou encore d’une Tienta pédagogique et instructive.



Vous souhaitez découvrir cette région magique et si particulière dans un cadre traditionnelle et authentique ? Alors n’hésitez plus , la journée « Camino ganadero » saura vous ravir et vous séduire.



En calèche ou à cheval , vous pourrez faire partie du cortège Camino ganadero durant toute la journée



Repas Paëlla + fromage + dessert 35 35 EUR.

Mas du vieux Capeau Ganaderia Roland Durand

Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur attelage.evasion@gmail.com

