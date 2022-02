Tour de France Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Tour de France Dole, 9 juillet 2022, Dole.

2022-07-09 – 2022-07-09

Dole Jura EUR 0 0 La ville de Dole est heureuse de vous annoncer qu’elle a été nommée en tant que huitième étape du Tour de France, ce sera l’occasion de célébrer le bicentenaire du célèbre savant Louis Pasteur. Ce sera l’occasion d’apporter de l’importance et de la visibilité au département du Jura . Pour conclure cet évènement, une soirée festive est annoncée avec un spectacle pyromélodique. +33 3 84 79 79 79 La ville de Dole est heureuse de vous annoncer qu’elle a été nommée en tant que huitième étape du Tour de France, ce sera l’occasion de célébrer le bicentenaire du célèbre savant Louis Pasteur. Ce sera l’occasion d’apporter de l’importance et de la visibilité au département du Jura . Pour conclure cet évènement, une soirée festive est annoncée avec un spectacle pyromélodique. Dole

