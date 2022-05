Soirée Dégustation De Sakés – Mercredi 18 Mai 2022 – Café Fika Toulouse café fika, 5 mai 2022 10:30, Toulouse.

5 et 18 mai Sur place 35€ https://toulousesakeclub.com/accueil/204-soiree-degustation-de-sakes-cafe-fika-toulouse-.html

Soirée Dégustation De Sakés Toulouse Sake Club – Mercredi 18 Mai 2022 – Café Fika Toulouse

Retrouvez le Toulouse Sake Club pour une nouvelle soirée dégustation de sakés japonais.

Au programme découverte du saké et dégustations de différents sakés en accords avec les accompagnements préparés par le chef et gérant du Café Fika Sébastien.

Soirée animée par un Saké sommelier diplômé. Réservation obligatoire – Nombre de places limité

Réservations : https://toulousesakeclub.com/accueil/204-soiree-degustation-de-sakes-cafe-fika-toulouse-.html

A propos du Toulouse Sake Club :

Le Toulouse Sake Club, créée par Bertil LAUTH, Saké Sommelier et fondateur d’Occitanie Japon, souhaite faire découvrir le Japon à travers sa gastronomie et ses alcools. La marque toulousaine propose un boutique en ligne avec une sélection unique de plus de 100 références de produits d’épicerie fine et alcools japonais, un club de dégustations, des masterclass et des événements japonisants. Le Toulouse Saké club a été reconnu par le ministère japonais de l’Agriculture de la Forêt et de la Pêche «Japanese Food supporter».

En savoir plus sur le Café Fika : https://cafefika.fr/

café fika 49 rue du taur, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne

mercredi 18 mai – 19h30 à 22h00