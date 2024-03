Tiger Tutu La Voie Maltée Marseille, jeudi 28 mars 2024.

Tiger Tutu ♫♫♫ Jeudi 28 mars, 21h00 La Voie Maltée Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T21:00:00+01:00 – 2024-03-28T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T21:00:00+01:00 – 2024-03-28T23:30:00+01:00

Du Rock, de la Soul et de la Sueur.

Une passion commune pour JCVD, la fête à la saucisse et les chips.

Y’a de gros riffs de guitare qui donnent envie d’hurler, d’la basse qui grattent les tympans, des claques de caisse claires qui remettent en place et d’la voix féroce à faire frissonner.

Tiger Tutu ne fait pas dans la dentelle et propose une machine à danser, à transpirer.

Un 1er EP est en préparation sur le thème des grandes stars de combat du cinéma et ça promet d’envoyer.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]