Vote(s) RN, abstention, défiance démocratique

Bouches-du-Rhône

Vote(s) RN, abstention, défiance démocratique Jeudi 23 février, 18h00 Tiers-lieu Parade La politologue Christèle Lagier, invitée par la Ligue des Droits de l'Homme, analyse les résultats électoraux actuels. Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles

http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles La section d’Arles de la Ligue des Droits de l’Homme invite la politologue et enseignante Christèle Lagier qui tiendra une conférence sur le thème du Vote(s) RN, abstention et défiance démocratique. Elle développera ” comment analyser la montée des droites extrêmes face à une gauche sinistrée, une droite décrédibilisée et un climat de défiance à l’égard de la politique? “

Christèle Lagier est maîtresse de conférences de science politique à Avignon Université. Spécialiste de l’analyse du vote Front national. En partenariat avec des informaticiens du Laboratoire d’informatique d’Avignon (LIA) et des géographes du laboratoire ESPACE, elle développe depuis plusieurs années des travaux sur l’analyse des résultats électoraux et de l’abstention sur la commune d’Avignon.

