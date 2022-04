Thomas Leleu « Born to groove » Istres, 24 juillet 2022, Istres.

Thomas Leleu « Born to groove » Plage du ranquet Plage du Ranquet Istres

2022-07-24 – 2022-07-24 Plage du ranquet Plage du Ranquet

Istres Bouches-du-Rhône

1er Prix du CNSM de Paris il se produit sur les plus grandes scènes classiques. En 2012 il est « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique. Et puis il y a eu « Born to groove ».

« Born To Groove, c’est avant tout le rêve de créer, transformer, mêler, partager et métisser. Le désir impérieux de faire découvrir ma propre musique mais aussi de vivre toutes les musiques sans limites,

sans frontières ». Dans ses mains le tuba dévoile toute sa richesse, toute sa finesse et peut enfin retrouver une nouvelle jeunesse. Soucieux de décloisonner musiques classiques et actuelles, son éclectisme et son approche décomplexée du concert font de lui l’ambassadeur idéal de son instrument.

Thomas Leleu est un musicien au talent rare et peu conventionnel.

Une soirée dans le cadre de Jazz au Ranquet avec le soutien du Département des Bouches-du-Rhône et la Ville d’Istres.

1er Prix du CNSM de Paris il se produit sur les plus grandes scènes classiques. En 2012 il est « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique. Et puis il y a eu « Born to groove ».

« Born To Groove, c’est avant tout le rêve de créer, transformer, mêler, partager et métisser. Le désir impérieux de faire découvrir ma propre musique mais aussi de vivre toutes les musiques sans limites,

sans frontières ». Dans ses mains le tuba dévoile toute sa richesse, toute sa finesse et peut enfin retrouver une nouvelle jeunesse. Soucieux de décloisonner musiques classiques et actuelles, son éclectisme et son approche décomplexée du concert font de lui l’ambassadeur idéal de son instrument.

Plage du ranquet Plage du Ranquet Istres

dernière mise à jour : 2022-04-13 par