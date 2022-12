Carte noire nommée désir Théâtre Sorano, 8 février 2023, Toulouse.

Carte noire nommée désir 8 – 10 février 2023 Théâtre Sorano

8€ à 22€

Rébecca Chaillon propose un spectacle collectif porté par des interprètes afro-féminines.

Française noire originaire de la Martinique, Rébecca Chaillon propose un spectacle collectif ébouriffant et puissant porté exclusivement par des interprètes afro-féminines. Elle y déploie des questions salutaires sur la construction des corps et des identités.

Un slogan publicitaire des années 90, en l’occurrence, « Carte noire, un café nommé désir », peut-il avoir influé sur la perception et la construction du corps afro-féminin ? La metteure en scène, Rébecca Chaillon, cherche à mieux comprendre (et faire comprendre) les imbrications conscientes et inconscientes qui, dans une société majoritairement blanche, assignent les femmes noires à une place donnée et déterminent la nature même de leurs désirs. Sur scène avec elle, 7 interprètes afro-féminines. Elles sont chanteuses, actrices, danseuses, circassiennes. Le corps fier et sans fausse pudeur, elles traversent au fil de scènes survoltées l’épaisseur des évidences pour déplier une pensée militante, régénératrice et respectueuse de leur identité.



