Théâtre // Misery — Cie Grenier de Toulouse Saint-Laurent-de-Neste, 10 mars 2022, Saint-Laurent-de-Neste. Théâtre // Misery — Cie Grenier de Toulouse 2022-03-10 20:30:00 – 2022-03-10 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées « Misery » de Stephen King. Un titre et un auteur qui claquent comme une promesse… et une menace. ! – Mise en scène : Pierre Matras

– Avec Muriel Darras : Annie Wilkes – Laurent Collombert : Paul Sheldon

– Shérif : Alain Tregant / Pierre Marty (en alternance)

