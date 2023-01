Théâtre – La troupe Novaia fête ses 10 ans Tarbes Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Théâtre – La troupe Novaia fête ses 10 ans Tarbes, 2 avril 2023, Tarbes . Théâtre – La troupe Novaia fête ses 10 ans 4 bis Quai de l’Adour TARBES au Petit Théâtre Maurice Sarrazin – MDA Adour Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES 4 bis Quai de l’Adour

2023-04-02 15:00:00 – 2023-04-02

TARBES 4 bis Quai de l’Adour

Tarbes

Hautes-Pyrénées Mise en scène Jean Robert Les Ateliers du Petit Théâtre Maurice Sarrazin sont proposés par Serge Monteilhet et la ville de Tarbes. Ils permettent aux amateurs issus des cours et ateliers des compagnies locales de monter sur scène et de jouer devant un public.

Ces évènements sont organisés en collaboration avec les compagnies locales. Réservation au 06 76 14 85 61 +33 6 76 14 85 61 TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes au Petit Théâtre Maurice Sarrazin - MDA Adour Adresse Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES 4 bis Quai de l'Adour Ville Tarbes lieuville TARBES 4 bis Quai de l'Adour Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes au Petit Théâtre Maurice Sarrazin - MDA Adour Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Théâtre – La troupe Novaia fête ses 10 ans Tarbes 2023-04-02 was last modified: by Théâtre – La troupe Novaia fête ses 10 ans Tarbes Tarbes au Petit Théâtre Maurice Sarrazin - MDA Adour 2 avril 2023 4 bis Quai de l'Adour TARBES au Petit Théâtre Maurice Sarrazin - MDA Adour Tarbes Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées