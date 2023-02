Absence(s) Théâtre du Pavé, 21 mars 2023, Toulouse.

Absence(s) 21 et 22 mars Théâtre du Pavé

20.80€/15.80€/13.80€

Absence(s) aborde la maladie d’Alzheimer

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station St Agne-SNCF

05 62 26 43 66 https://www.theatredupave.org/ Le théâtre du Pavé est un lieu chaleureux et convivial situé dans le quartier Saint-Agne. Sa programmation privilégie le théâtre d’auteur, qu’il soit contemporain ou classique.

Théâtre, danse et vidéo

A la question centrale que se pose l’humanité «de quoi sommes-nous fait·e·s ?»,

Absence(s) propose une réponse essentielle : c’est l’art qui nous constitue,

il est ce qui reste quand tout disparaît.

Et quand disparaît la mémoire sous le choc de la maladie d’Alzheimer,

comment donner forme aux souvenirs ?

Comment la vie se recompose-t-elle ?

Absence(s) nous questionne, nous émeut et nous réjouit autour de l’identité du sujet et de ses liens avec la mémoire.

Une leçon de vie revigorante et sensible où la beauté et la violence s’entremêlent à l’aide d’une scénographie hybride liant onirisme et réalité.

Réservations : 0766390426



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T20:30:00+01:00

2023-03-22T22:30:00+01:00

© dr