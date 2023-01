Théâtre/Côté Rocher « Ils s’aiment » Rocamadour Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

Rocamadour

Théâtre/Côté Rocher « Ils s’aiment » Rocamadour, 14 février 2023, Rocamadour . Théâtre/Côté Rocher « Ils s’aiment » Côté-Rocher rue Roland Le Preux Rocamadour Lot rue Roland Le Preux Côté-Rocher

2023-02-14 15:00:00 – 2023-02-14

rue Roland Le Preux Côté-Rocher

Rocamadour

Lot 24 EUR 24 Avec Corinne Delpech et Sébastien Laussier.

Retrouvez la comédie mythique de Pierre Palmade et Muriel Robin.

Faut dire qu’elle a le chic pour lui pondre un dîner à la maison juste le soir où il veut se coucher tôt. Faut dire que lui, le jour même où elle a son permis, il lui prête avec amour sa grosse BM, pour l’insulter au bout de 2

kilomètres et demi. Etc. Etc. Rancuniers, menteurs, douceur, de mauvaise foi, tendres, définitifs, bref humains ! Tout ça pour pouvoir continuer à s’aimer.

Vous les reconnaitrez facilement ! Ils vous feront penser à vous ! +33 5 65 10 93 39 Côté Rocher

rue Roland Le Preux Côté-Rocher Rocamadour

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Rocamadour Autres Lieu Rocamadour Adresse Rocamadour Lot rue Roland Le Preux Côté-Rocher Ville Rocamadour lieuville rue Roland Le Preux Côté-Rocher Rocamadour Departement Lot

Rocamadour Rocamadour Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocamadour/

Théâtre/Côté Rocher « Ils s’aiment » Rocamadour 2023-02-14 was last modified: by Théâtre/Côté Rocher « Ils s’aiment » Rocamadour Rocamadour 14 février 2023 Côté Rocher Rue Roland Le Preux Rocamadour Lot Lot Rocamadour

Rocamadour Lot