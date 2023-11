Columbo, une enquête du lieutenant columbo Théâtre Beaulieu Nantes, 14 décembre 2023, Nantes.

2023-12-14

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 14 € à 24 € (représentations du 31 décembre : 42 € / 44 €) Billetterie : – billetterie-theatrebeaulieu- billetreduc.com- au guichet du théâtre les mercredis de 13h à 16h

Théâtre. Revivez une enquête du lieutenant Columbo plus roublard et entêté que jamais. Roy et Carol Flemming fêtent leur dix ans de mariage. Psychiatre de grande renommée, il n’en est pas moins désargenté. A l’époque, il avait épousé cette riche héritière sans l’aimer. Aujourd’hui, amoureux de Joan, une jeune actrice, il projette d’assassiner son épouse, qui a découvert son infidélité et menace de divorcer. Avec l’aide de sa maîtresse, il met son terrible plan à exécution. Mais l’inspecteur Columbo veille… De William Link et Richard LevinsonMise en scène : Jean-François Danielavec Didier Caron, Sophie Forgerit et François Aubineau Durée : 1h30

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/