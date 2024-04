Balade découverte sur l’Île Pinette Iles de Loire Saint-Sébastien-sur-Loire, samedi 27 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-27 15:30 – 17:00

Gratuit : oui Tout public.

Partez avec Yves pour observer le cycle des saisons des arbres et arbustes sur le sentier Rando’Clim de l’île Pinette ! C’est une balade-découverte et d’observation du cycle des saisons des arbres et arbustes de nos régions. Cette animation gratuite et ouverte à tous sera l’occasion de comprendre l’impact du changement climatique sur la nature locale. Animation réalisée lors de la manifestation Chloroph’îles, la fête des plantes et de l’environnement de la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. Rendez-vous le samedi 27 avril 2024 au stand Écopôle à 15h30 Durée : 1h/1h30 Besoin d’informations ? : contact@ecopole.org

Iles de Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

http://www.saintsebastien.fr 0240485454