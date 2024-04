Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation Square Jean Moulin (Rezé) Rezé, dimanche 28 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-28 10:30 –

Gratuit : oui Tout public

Dimanche 28 avril, la Ville de Rezé rend hommage aux victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour soutenir les témoins de la Seconde Guerre mondiale encore présents, et honorer celles et ceux qui ont souffert et disparu, la Ville de Rezé et le comité d’entente des anciens combattants de Rezé invitent les Rezéennes et Rezéens à se recueillir et à commémorer la 79e Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. 10h, stèle des déportés – Avenue des Déportés10h30, square Jean-Moulin – Place des Martyrs-de-la-Résistance

Square Jean Moulin (Rezé) Pont Rousseau Rezé 44400