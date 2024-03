Théâtre à Mercuès « Boulevard du Boulevard du Boulevard » Salle des fêtes Mercuès, dimanche 17 mars 2024.

Comédie de Daniel MESGUICH, interprétée par la troupe du Travers de Pradines

Mise en scène par Corinne Saint Faust et Hervé Guéry

« Ce n’est pas une pièce de théâtre dans le sens d’un tout doté d’un début et d’une fin, c’est plutôt une pièce comme on dirait une pièce de bœuf ou de collection dit Daniel Mesguich de sa pièce et en effet, il ne faut surtout pas chercher une continuité dans l’enchaînement des scènes, elles se font et se défont parce que l’histoire se coud et se découd et que les comédiens s’accommodent avec bonheur des moments ou des lieux dans lesquels l’auteur les propulse. La magie opère donnant lieu à des envols réjouissants, le tout dans un méli-mélo joyeux dont les comédiens s’emparent pour préserver l’essentiel vous faire rire. » 88 8 EUR.

Début : 2024-03-17 15:30:00

fin : 2024-03-17

Salle des fêtes 129 rue du marché

Mercuès 46090 Lot Occitanie

