Flânerie aux jardins de Malmont Les Jardins de Malmont Belfort-du-Quercy, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À l’occasion de cette nouvelle édition des « Rendez-vous aux jardins », venez découvrir ou redécouvrir les jardins de Malmont lors d’une flânerie libre ou commentée dans ce parc à l’anglaise propice à la détente et à la contemplation.

Les Jardins de Malmont Malmont, 46230 Belfort-du-Quercy Belfort-du-Quercy 46230 Lot Occitanie 05 65 31 64 86 http://domainedemalmont.e-monsite.com/ Dans le Parc régional des Causses du Quercy, domaine privé de 16 ha dominant la vallée du Léouré. Composé de bois, prairies, parc arboré et fleuri abritant, autour d’une ancienne ferme du XIXe siècle, un jardin à l’anglaise de 3500 m2 de plantes adaptées au sol calcaire des Causses. 310 traverse de Malmont. D820 direction Montdoumerc, puis Lalbenque et à l’embranchement Belfort-du-Quercy/Lalbenque, prendre direction Malmont sur 100 m et tourner à droite, lieu-dit « Malmont »

©M.Allart Hugues