Visite découverte de jardins familiaux Jardins familiaux du Moulin de la Porte Figeac, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte de jardins familiaux Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour visiter librement les superbes jardins familiaux du Moulin de la Porte ! 31 mai – 2 juin Jardins familiaux du Moulin de la Porte Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour visiter librement les superbes jardins familiaux du Moulin de la Porte !

Jardins familiaux du Moulin de la Porte Chemin du moulin de Laporte, Figeac, Lot, Occitanie Figeac 46100 Lot Occitanie 06 76 96 00 58 En contrebas du Pont du Gua le long du Célé et proches du centre ville, jardins familiaux privés ou locatifs offrant une promenade sur 500 m et se déclinant sur des parcelles de 500 à 1 500 m2 chacune de plantations différentes : florales, paysagères, potagères, thématiques, ou encore un verger. Roseraie, mare, rucher.

Ouvert en mai et juin dernier pont en aval de la ville, rive droite du Célé, chemin du moulin de la Porte

©jean luc galtié