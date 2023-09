Danse : « La 16ème » Place François Mitterrand Cahors, 29 mai 2024, Cahors.

« Moments de danse » est un projet artistique porté par les Espaces sociaux et citoyens de la ville de Cahors qui proposent toute l’année des ateliers de danse contemporaine sous la direction artistique de Sylvie Pechberty, chorégraphe et danseuse. Durant deux soirées, dans le superbe écrin qu’est le Théâtre de Cahors, une trentaine de danseuses d’âges et d’horizons très différents vous feront vivre un moment inoubliable ! Cette année encore, côté musique, Pascal Gaigne signe les arrangements. Et, côté décors et costumes, place à la nouveauté et à de belles surprises visuelles. C’est la promesse d’une rencontre magique avec la troupe de Moments de danse que nous invitons à venir découvrir..

2024-05-29 20:00:00 fin : 2024-05-29 . 3 EUR.

Place François Mitterrand Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



« Moments de danse » is an artistic project run by the Espaces sociaux et citoyens de la ville de Cahors, which runs contemporary dance workshops throughout the year under the artistic direction of choreographer and dancer Sylvie Pechberty. Over the course of two evenings, in the superb setting of the Théâtre de Cahors, some thirty dancers of very different ages and backgrounds will give you an unforgettable experience! Once again this year, Pascal Gaigne is responsible for the musical arrangements. And as for the sets and costumes, there’s plenty of room for novelty and visual surprises. It’s the promise of a magical encounter with the Moments de danse troupe that we invite you to come and discover.

« Moments de danse » es un proyecto artístico de los Espaces sociaux et citoyens de la ville de Cahors, que organiza durante todo el año talleres de danza contemporánea bajo la dirección artística de la coreógrafa y bailarina Sylvie Pechberty. A lo largo de dos veladas, en el marco incomparable del Théâtre de Cahors, una treintena de bailarines de edades y orígenes muy diversos le harán vivir una experiencia inolvidable Un año más, Pascal Gaigne se encarga de los arreglos musicales. En cuanto a la escenografía y el vestuario, no faltarán nuevas ideas y sorpresas visuales. Es la promesa de un encuentro mágico con la compañía Moments de danse que le invitamos a descubrir.

« Moments de danse » ist ein Kunstprojekt, das von den Espaces sociaux et citoyens der Stadt Cahors getragen wird, die das ganze Jahr über Workshops für zeitgenössischen Tanz unter der künstlerischen Leitung der Choreografin und Tänzerin Sylvie Pechberty anbieten. An zwei Abenden, im wunderschönen Theater von Cahors, werden etwa 30 Tänzerinnen unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen Hintergründen für ein unvergessliches Erlebnis sorgen! Auch in diesem Jahr hat Pascal Gaigne die Musik arrangiert. Und auch bei den Kulissen und Kostümen wird es neue Ideen und visuelle Überraschungen geben. Wir laden Sie herzlich ein, die Truppe von Moments de danse zu besuchen.

