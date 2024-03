Festival Cahors Juin Jardins Cahors, vendredi 31 mai 2024.

Festival Cahors Juin Jardins Cahors Lot

Le festival Cahors Juin Jardins est né en juin 2006 à l’initiative d’Isabelle Marrou, directrice artistique, à l’occasion de la manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins et de la valorisation des jardins secrets de Cahors, labellisés remarquables la même année par le ministère de la Culture.

Son but est de valoriser le patrimoine et les jardins de Cahors en invitant la création contemporaine dans les jardins, publics et privés. Cahors Juin Jardins accueille chaque année des artistes plasticiens, designers, performeurs, architectes, des artistes de land art… autour d’une thématique qui ressource le contenu de sa programmation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-02

Ville de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie cahorsjuinjardins@hotmail.fr

