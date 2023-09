Théâtre : « Bob et moi » Le bourg Tour-de-Faure, 31 mai 2024, Tour-de-Faure.

Tour-de-Faure,Lot

De et par Alexandre Virapin / Collectif Bajour

Une nuit d’insomnie, un enfant en prise avec ses doutes et ses angoisses découvre… Bob Marley. Une révélation qui va changer sa vie. Bob et moi offre un captivant voyage de Kingston à Miami, en passant par l’Europe et l’Afrique, à la découverte des facettes de la Jamaïque, berceau du reggae et du mouvement rastafari.

Pendant cette nuit, nous découvrons l’histoire de Bob, ce génie de la musique dont la renommée a dépassé les frontières de sa petite île natale, la Jamaïque, pour s’étendre au reste du monde. Du Bronx à Soweto, son message universel parlait alors à tous les opprimés et les laissés-pour-compte.

Seul en scène, Alexandre Virapin raconte la destinée légendaire de Robert Nesta Marley, son idole depuis toujours. Fan comme on peut l’être à dix ans, il livre son admiration sans bornes pour le king et nous transmet l’énergie libératrice du reggae. Nous le suivons les yeux fermés dans ce récit d’une tendre sincérité, qui touche au plus profond de nous. Car, à travers Bob, se raconte certes l’histoire d’un mythe mais aussi celle des luttes émancipatrices et la quête intime du bonheur…

“Bob et moi”, le spectacle coup de cœur du festival d’Avignon.

2024-05-31 20:30:00 fin : 2024-05-31 22:05:00. 5 EUR.

Le bourg Salle des fêtes

Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie



By and for Alexandre Virapin / Collectif Bajour

One sleepless night, a child struggling with doubts and anxieties discovers… Bob Marley. A revelation that will change his life. Bob et moi takes us on a captivating journey from Kingston to Miami, via Europe and Africa, to discover the many facets of Jamaica, the cradle of reggae and the Rastafari movement.

Over the course of the night, we discover the story of Bob, the musical genius whose fame spread beyond the borders of his small island home, Jamaica, to the rest of the world. From the Bronx to Soweto, his universal message spoke to all the oppressed and disenfranchised.

Alone on stage, Alexandre Virapin recounts the legendary destiny of Robert Nesta Marley, his lifelong idol. A fan like any ten-year-old, he shares his boundless admiration for the King and the liberating energy of reggae. We follow him with our eyes closed in this tenderly sincere account, which touches us to the core. Because, through Bob, the story is told not only of a myth, but also of emancipatory struggles and the intimate quest for happiness…

bob et moi, the favorite show of the Avignon Festival

Por y para Alexandre Virapin / Collectif Bajour

Una noche de insomnio, un niño que lucha contra sus dudas y ansiedades descubre… A Bob Marley. Una revelación que cambiará su vida. Bob et moi es un viaje cautivador de Kingston a Miami, pasando por Europa y África, para descubrir las múltiples facetas de Jamaica, cuna del reggae y del movimiento rastafari.

A lo largo de la noche, descubrimos la historia de Bob, el genio musical cuya fama traspasó las fronteras de su pequeña isla natal, Jamaica, para llegar al resto del mundo. Del Bronx a Soweto, su mensaje universal se dirigió a los oprimidos y a los marginados.

Alexandre Virapin sube solo al escenario para relatar el destino legendario de Robert Nesta Marley, su ídolo de toda la vida. Fan como cualquier niño de diez años, comparte su admiración sin límites por el Rey y transmite la energía liberadora del reggae. Le seguimos con los ojos cerrados en este relato tiernamente sincero, que toca lo más profundo de nuestro ser. Porque, a través de Bob, se cuenta la historia de un mito, pero también la historia de las luchas emancipadoras y la búsqueda íntima de la felicidad…

bob et moi, el espectáculo favorito del Festival de Aviñón

Von und mit Alexandre Virapin / Collectif Bajour

In einer schlaflosen Nacht entdeckt ein Kind, das mit seinen Zweifeln und Ängsten zu kämpfen hat,… Bob Marley. Eine Offenbarung, die sein Leben verändern wird. Bob et moi ist eine fesselnde Reise von Kingston nach Miami, durch Europa und Afrika, um die Facetten Jamaikas, der Wiege des Reggae und der Rastafari-Bewegung, zu entdecken.

In dieser Nacht lernen wir die Geschichte von Bob kennen, dem Musikgenie, dessen Ruhm über die Grenzen seiner kleinen Heimatinsel Jamaika hinaus in die ganze Welt getragen wurde. Von der Bronx bis Soweto sprach seine universelle Botschaft zu allen Unterdrückten und Zurückgelassenen.

Alexandre Virapin erzählt allein auf der Bühne das legendäre Schicksal von Robert Nesta Marley, seinem lebenslangen Idol. Als Fan, wie man es mit zehn Jahren sein kann, verrät er seine grenzenlose Bewunderung für den King und überträgt die befreiende Energie des Reggae auf uns. Wir folgen ihm mit geschlossenen Augen in dieser zärtlich ehrlichen Erzählung, die uns in unserem Innersten berührt. Denn Bob ist nicht nur die Geschichte eines Mythos, sondern auch die Geschichte des emanzipatorischen Kampfes und der Suche nach Glück…

bob und ich », der Favorit des Festivals in Avignon

