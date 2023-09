Soirée musicale « Scène ouverte » #3 Rue des Escrignols Pradines, 28 mai 2024, Pradines.

Pradines,Lot

Venez boire un verre et manger des planches de fromages et charcuteries à La Prade, dans une ambiance conviviale. La promesse d’une soirée détente entre ami.e.s. Entrée gratuite.

Les chanteurs et chanteuses, musiciens et musiciennes de tous horizons, professionnels ou amateurs, se succéderont pour nous offrir une parenthèse musicale entre 19h et 22h.

À la carte, planches de fromages et charcuteries, accompagnées de bières locales, vins et champagne. Ou pour les plus sages des boissons non alcoolisées bio et artisanales. Sans oublier les cafés et thés gourmands..

2024-05-28 19:00:00 fin : 2024-05-28 22:00:00. 5 EUR.

Rue des Escrignols Salle culturelle de la Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



Come and have a drink and eat cheese and charcuterie boards at La Prade, in a friendly atmosphere. The promise of a relaxing evening with friends. Free admission.

Singers and musicians from all walks of life, both professional and amateur, will take turns to offer us a musical interlude between 7 and 10 pm.

On the menu, cheese and charcuterie boards, accompanied by local beers, wines and champagne. Or for the wiser, organic and artisanal soft drinks. Not to mention the gourmet coffees and teas.

Venga a tomar una copa y a comer tablas de quesos y embutidos a La Prade, en un ambiente agradable. La promesa de una velada relajante entre amigos. Entrada gratuita.

Cantantes y músicos de todos los ámbitos, tanto profesionales como aficionados, se turnarán para ofrecernos un interludio musical entre las 19:00 y las 22:00 horas.

En el menú, tablas de quesos y embutidos, acompañadas de cervezas locales, vinos y champán. O para los más sabios, refrescos ecológicos y artesanales. Sin olvidar los cafés y tés gourmet.

Trinken Sie ein Glas und essen Sie Käse- und Wurstplatten in La Prade, in einer geselligen Atmosphäre. Das verspricht einen entspannten Abend unter Freunden. Der Eintritt ist frei.

Sänger und Sängerinnen, Musiker und Musikerinnen aus allen Bereichen, Profis und Amateure, werden sich abwechseln, um uns zwischen 19 Uhr und 22 Uhr eine musikalische Auszeit zu bieten.

Auf der Speisekarte stehen Käse- und Wurstplatten, begleitet von lokalen Bieren, Weinen und Champagner. Oder für die Klugen alkoholfreie Bio- und handwerklich hergestellte Getränke. Nicht zu vergessen die Gourmetkaffees und -tees.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Cahors – Vallée du Lot