Tarbes Hautes-Pyrénées Animation incontournable des fêtes de fin d’année, Tarbes en Décembre revient en force !

Un programme riche a été concocté par la Mairie pour faire rêver petits et grands. De la patinoire au mapping en passant par les ateliers, les déambulations musicales, la calèche ou les chalets du village, il y en aura pour tous les goûts. Chaque jour, la Mairie vous propose des animations que vous découvrirez prochainement sur le site decembre.tarbes.fr !

Alors, pour bien préparer Noël, rien ne vaut Tarbes en Décembre ! Bonnes fêtes à tous ! SAMEDI 27 NOVEMBRE

– Galopony’s : poneys en peluche Place Marcadieu, de 15h à 18h30

– Structures gonflables : Halle Brauhauban, de 15h à 18h30

– Snow mécanique: tenir en équilibre sur un surf déchainé Place Verdun, de 15h à 18h30

– Déambulation des mascottes et du lutin avec sa rosalie : entre le village de Noël, la Halle Brauhauban et la Place Verdun, de 14h à 18h

– La patinoire : Inauguration de la patinoire à 11h30, place Jean Jaurès / ouverture de 10h à 19h

– Le village de Noël : Inauguration du village de Noël à 11h30, place Jean Jaurès / ouverture de 10h à 19h

– Mapping : Tous les soirs, l’hôtel de ville se transforme en un écran géant pour un spectacle vidéo exceptionnel, Place Jean Jaurès, de 19h à 22h DIMANCHE 28 NOVEMBRE

– Déambulation des robots géants : entre le village de Noël, la Halle Brauhauban et la Place Verdun, de 14h à 18h

– La patinoire: Place Jean Jaurès, ouverture de 10h à 19h

– Le village de Noël : Place Jean Jaurès, ouverture de 10h à 19h

– Mapping : Tous les soirs, l’hôtel de ville se transforme en un écran géant pour un spectacle vidéo exceptionnel,

+33 5 62 44 38 38

